شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أسواق مال: زيادة قيم التعامل اليومية دفع مؤشرات البورصة إلى الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن القيادة السياسية تعتبر البورصة شريكًا في التنمية الاقتصادية، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماعات متعددة لإتاحة الفرص الاستثمارية القوية لدعم نشاط البورصة، موضحة أن مؤشرات البورصة المصرية تشهد ارتفاعات مستمرة لأنها مدعومة بالعديد من الأخبار الإيجابية.

وأضافت خبيرة أسواق المال خلال تصريحاتها بقناة القاهرة الإخبارية، أن زيادة قيم التعامل اليومية دفع مؤشرات البورصة إلى الصعود، بالإضافة العديد من الشركات التي تؤمن بوجود فرص واعدة لأن الأسهم المطروحة متنوعة وقيم أصولها عالية، بالإضافة إلى وجود العديد من المميزات في السوق، منها زيادة عدد السكان والسعة التسويقية.

وأوضحت خبيرة أسواق المال أن السيولة المؤسسية التي تُضخ في البورصة "قوية"، وتدعم كل التحركات بشأن المؤشرات، وأكدت أن فئات المتعاملين بالبورصة متنوعة بين مصريين وعرب وأجانب وأنشأ المتعاملون العرب مراكز شرائية قوية فضلًا عن ضخهم سيولة كبيرة.