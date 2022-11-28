شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم 28-11-2022.. ماذا يحدث فى أسعار الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الاثنين 28-11-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها، ما شهدته أسعار الذهب من تراجع بدءا من اليوم، بالإضافة إلى أخبار أخرى وفقا لما يلي:

الوقت مناسب للبيع الآن.. أسعار الذهب تبدأ رحلة التراجع والجرام يخسر 20 جنيها

شهدت أسعار الذهب مساء اليوم الاثنين تراجعا بحوالي 20 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1480 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية وفي معاملات اليوم نتيجة اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.

بى بى تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتي امتياز في دلتا النيل البحرية

فازت بى بى بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتي امتياز في دلتا النيل البحرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

غرفة السياحة: موسم متميز للعمرة والضوابط تضمن راحة المعتمرين وكافة حقوقهم

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن موسم العمرة منذ بدايته وحتى الآن يعد من المواسم المتميزة للغاية بالنسبة للمواطنين، وأشارت الغرفة إلى أن أكثر ما ساهم في هذا التميز الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة.

وزيرة التخطيط: 29,3 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة 22/2023

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 852.885 مليار جنيه.

أسعار النفط تسجل 84.92 دولار لبرنت و77.54 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 84.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.54دولار، حيث شهدت الأسعار ارتفاع طفيفا.

سعر اليورو اليوم الاثنين 28-11-2022 بالبنوك المصرية

ننشر سعر اليورو اليوم الاثنين 28-11-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 25.33 جنيه للشراء، و25.66 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 25.34 جنيه للشراء، و25.66 للبيع.

المالية: مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية فى الصناعات الاستراتيجية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية، التى تزايدت بشكل كبير، خلال العشر سنوات الماضية؛ لتصبح الصين عام 2017 سادس أكبر مستثمر فى مصر، حيث استثمرت 28.5 مليار دولار بالمنطقة العربية، وفرت نحو 24 ألف فرصة عمل.