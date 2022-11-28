اتفاقية بين المحتوى المحلي وداون تاون لتمكين الكوادر الوطنية بمشاريعها

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وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالات تشمل تنمية وتطوير المحتوى المحلي في مجالات البنى التحتية والبناء والتشييد بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص للصناعات والشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القوى العاملة المحلية.وسيبحث الطرفان سبل التعاون لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على عدة أصعدة تشمل توطين الصناعات ونقل التقنيات وتحديد الفرص الاستثمارية لتطوير المحتوى المحلي, بالإضافة إلى توحيد الجهود لرفع مستوى التوطين للكوادر البشرية، وتبني المبادرات الوطنية ذات الصلة وبرامج التوطين، واستقطاب المواهب السعودية، والتعاون مع الجامعات لتأهيل حديثي التخرج وتمكين الأبحاث والابتكار، واستحداث برنامج يسهم في تطوير المحتوى المحلي من خلال تطوير وإعداد استراتيجية شاملة له.
وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق الهيئة لأهدافها الوطنية نحو تنمية المحتوى المحلي وتطويره، وتعزيز قيمته على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث ستسهم هذه الاتفاقية بشكل فعال في تحديد فرص توطين عدد من المنتجات المتخصصة بما يحقق الاكتفاء الذاتي للمملكة.
وأكدت شركة داون تاون السعودية التي تهدف إلى تطوير وجهات ومراكز حضرية متعددة الاستخدامات في 12 مدينة سعودية أنها تولي أهمية كبيرة لتشجيع المحتوى المحلي وتنميته في مشاريعها وأنها نفخر بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وستتعاون معها لإيجاد الفرص في 12 مدينة سعودية للسكان والزوار وقطاع الأعمال.
شركة داون تاون السعودية
- إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة
- تسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في 12 مدينة في المملكة
- تعمل في إطار استراتيجية الصندوق لإنشاء وتطوير وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام
- المدن تشمل المدينة المنورة والأحساء والخبر وبريدة والطائف وعرعر وحائل وتبوك ودومة الجندل وجيزان ونجران والباحة
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