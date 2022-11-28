تعاون سعودي سويسري في الخدمات المصرفية والتقنية المالية والتأمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير المالية محمد الجدعان مع وزير المالية السويسري أولي ماورر خلال الحوار المالي السعودي - السويسري بالرياض، وثيقة إعلان النوايا، التي تتضمن تعزيز التعاون في عدد من المحاور المرتبطة بالقطاع المالي، ومنها الخدمات المصرفية، التقنية المالية،التمويل المستدام، والتأمين.

ورحب الجدعان في كلمته الافتتاحية لأعمال الحوار المالي السعودي - السويسري الثالث، بزيارة وزير المالية السويسري أولي ماورر والوفد المرافق له للمملكة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين الصديقين الممتدة لأكثر من ستة عقود.

واستعرض الجدعان مجالات التعاون في القطاعات الواعدة، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا المالية، متطرقا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومنها توفير التمويل الأخضر المناسب، مشيدا بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد السويسري في مواجهة هذه التحديات، بوصفه «موطنا للمؤسسات المالية الرائدة».

وأكد أنه من الأهمية ضمان تدفقات التمويل «الشاملة لجميع مصادر الطاقة»، واستكشاف الفرص الهائلة التي يوفرها إطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون الذي صادق عليه قادة دول مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة مجموعة العشرين في عام 2020م، داعيا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية السويسرية والكيانات المعنية بالمملكة.

من جانبه، أشاد وزير المالية السويسري بمتانة الاقتصاد السعودي، والمكانة التي تحظى بها المملكة عالميا، مؤكدا أهمية الحوار السعودي السويسري في تطوير الأنشطة الاقتصادية بالبلدين الصديقين، وتعزيز دور سويسرا كشريك استراتيجي للمملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

مجالات التعاون:

