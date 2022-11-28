أعضاء مجلس السياحة العالمي يخططون لاستثمار 10.5 مليارات دولار في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الرئيس، المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، أن أعضاء المجلس يخططون خلال السنوات الخمس المقبلة، لاستثمارات ضخمة تفوق قيمتها 10.5 مليارات دولار في المملكة.

وأوضحت سيمبسون في القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة، التي انطلقت في الرياض، أمس، تحت شعار «السفر من أجل مستقبل أفضل»، أنّ هذا الحدث الذي يقام الأسبوع الجاري، سيتجاوز عدد المشاركين فيه من قادة ورواد الأعمال على المستوى الدولي، ومن الوفود الحكومية من أنحاء العالم، كل الأرقام القياسية التي سُجلت في السابق.

وقالت خلال إلقاء كلمتها في القمة: «يجمع هذا الحدث أبرز وأهم القادة والمسؤولين في قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، بهدف مناقشة سبل ضمان مستقبل هذا القطاع على المدى الطويل، الأمر الذي يعد مهما جدا للاقتصاد العالمي، واستحداث الوظائف، وتطوير سبل العيش في مختلف أنحاء العالم.»

خارطة طريق

قال وزير السياحة أحمد الخطيب «فخورون باستضافة القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، في نسختها الثانية والعشرين بالرياض، حيث ترسم هذه القمة خارطة طريق لمستقبل مستدام ومبتكر، يتشارك فيه القطاعان العام والخاص، بحضور عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين البارزين في العالم».

وتعد القمة العالمية التي تتواصل أعمالها من أكثر أحداث السفر والسياحة تأثيرا، ضمن روزنامة لقاءات هذا القطاع طوال العام؛ يحضرها نحو 3000 شخص، منهم قادة صناعة السياحة في العالم. كما تشهد مشاركة كثير من النساء القياديات والملهمات في المجالات الإنسانية والحكومية والأعمال من مختلف دول العالم.

شخصيات عالمية

سيتحدث في هذه القمة التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ قمم المجلس، وتستمر حتى 1 ديسمبر 2022 ، شخصيات عالمية بارزة، منها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة بعد مارغريت تاتشر.

كما سيلقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، خطابا على منصة القمة العالمية؛ إذ بذل بان كي مون جهودا كبيرة خلال فترة توليه منصب الأمين العام، في دعم مسيرة التنمية المستدامة، كما كان له دور فاعل في تمهيد الطريق لتوقيع ما عرف باسم اتفاق باريس للمناخ، ولا سيما في حشد جهود قادة العالم لحماية البيئة، والحفاظ على التوازن المناخي.

وسيتحدث خلال القمة العالمية ـ أيضا ـ الممثل والمخرج السينمائي إدوارد نورتون، الفائز بجائزة غولدن غلوب، المعروف بدفاعه القوي عن الطاقة المتجددة، وبدعمه المحافظة على الحياة البرية الأفريقية, كما سيشارك نورتون في جلسة حوارية ستجيب عن كثير من الأسئلة في هذا الشأن.

وستتركز فعاليات القمة التي تعقد تحت شعار «السفر من أجل مستقبل أفضل»، على القيمة الكبرى للقطاع، ليس بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي فحسب، بل بالنسبة إلى كوكب الأرض ككل، خصوصا للمجتمعات في كل أنحاء العالم.