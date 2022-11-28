«موانئ» تحصل على تصنيف المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» على شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM»، كأول جهة تحصل على هذا التصنيف في منظومة النقل، بعد تمكنها من الالتزام بمعايير نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

ويأتي ذلك في إطار سعي «موانئ» نحو حوكمة أدائها المؤسسي وتعزيز الكفاءة والجودة والفاعلية في القطاع البحري والموانئ؛ وبما يسهم في تحقيق التميز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين والوكلاء البحريين، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويرتبط نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة الجديد «EFQM 2022» ارتباطا مباشرا بالهدف الاستراتيجي لموانئ بـ «تعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي»، ويساعد في مساره ومحتواه على تحقيق التميز والارتقاء بأعمال الهيئة ضمن إطار مبني على خبرات عالمية.

ويسهم الحصول على الشهادة في رفع القدرة التنافسية لموانئ وتحسين أدائها التشغيلي ودعم إدارة التغيير في داخلها، وكذلك تحقيق نتائج تعكس مدى مواءمة طموحاتها المستقبلية مع طرق عملها الحالية، واستجابتها للتغيرات المختلفة ومجالات التطوير عبر المراجعة المستمرة لما يشهده العالم حاليا.

ويعد الحصول على شهادة التأهيل إنجازا جديدا يضاف إلى رصيد الشهادات التي حصلت عليها «موانئ» في مجالات التميز والجودة لتأكيد ريادتها الإقليمية والعالمية، ومن بينها شهادتي الآيزو «ISO 31000» و»ISO 22301» في مجالي إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، والآيزو « ISO 12700» في أمن المعلومات، والآيزو «ISO 9001» في إدارة الجودة والفعالية.

يذكر أن «موانئ» تعد رابع جهة حكومية على مستوى المملكة تأهلت للحصول على الشهادة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والتميز؛ التي تأسست عام 1989م وقدمت الدعم لأكثر من 50,000 مؤسسة حكومية وخاصة لتطوير أدائها، والوصول إلى استنتاجات قائمة على البيانات وخبرات المؤسسين لتناسب الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لمختلف الجهات.