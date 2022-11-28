شكرا لقرائتكم خبر 50 علامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجارية محلية وخليجية وعربية، شاركت في معرض العطور والبخور في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، الذي أقيم بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات، من خلال عدد من الأجنحة المختصة في تقديم العطور والبخور، التي تحتوي على مجموعة من المنتجات الطبيعية وتركيباتها المتنوعة.

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع إلى فتح آفاق أوسع في عالم التسويق المحلي ودعم وتشجيع مصنعي العطور والعود، من الشباب والفتيات السعوديين لعرض منتجاتهم وتجاربهم في هذا المجال، وإنعاش الاقتصاد المحلي بمنتجات مختلفة.

وأبان الأمين العام بالغرفة التجارية والصناعية بعرعر محمد الدهمشي أن مثل هذه المعارض المختصة بالعطور والبخور، تأتي كأحد الأدوات المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة، مشيرا إلى أن المعرض يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بالمنطقة لتشجيع الاستثمار.