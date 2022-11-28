أمير الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعود بن نايف دشن أمس بالإمارة مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بإمارة المنطقة، بحضور مستشار وزير المالية ثالب الشمراني. وقال «إن تدشين هذا المشروع إنفاذا للتوجيه الكريم وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق إحدى ركائز رؤية 2030 والذي يهدف إلى تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية وتحسين النظام المالي وتوحيد المعايير المحاسبية». ووجه الجهات التنفيذية بالإمارة بعد صدور الأمر الملكي الكريم والتعليمات المنظمة لعملية التحول للبدء في إجراءات التحول تماشيا مع رؤية المملكة. ووجه الجهات التنفيذية بالإمارة بعد صدور الأمر الملكي الكريم والتعليمات المنظمة لعملية التحول للبدء في إجراءات التحول تماشيا مع رؤية المملكة.

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