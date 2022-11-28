شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أعداد سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها خلال أكتوبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر اكتوبر 2022، حيث أكدت البيانات أن سيارات النقل التي تم ترخيصها والتأمين عليها قد بلغ عددها حوالى 2379 سيارة من بينها 25 سيارة نقل موديل 2020 و112 سيارة نقل موديل 2021 و579 موديل 2022 و1663 سيارة نقل موديل 2023.

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 2875 سيارة من بينها 24 سيارة نقل موديل 2020 و102 سيارة نقل موديل 2021 و817 موديل 2022 و1932 سيارة نقل موديل 2023 وبهذا نجد إنخفاض ملحوظ في الاعداد مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2022.