شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الإثنين باستثناء صعود هامشى لـ"البحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.194%، فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.01% رابحًا 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.75 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.46% خاسرًا 49.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10746.64 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.28% خاسرًا 53.15 نقطة ليغلق عند مستوى 18812.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 111.2 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الطاقة بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.39%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.15%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، 0.19%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 2.8%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.31%.

وقفز 150 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.98%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.90%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 7.33%، وتراجع 58 سهمًا على رأسها سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 4.16%، ثم سهم "رتال" بنسبة 2.84%، ثم سهم "اس تي سي" بنسبة 2.69%، فيما تصدر سهم "مرافق" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 480.6 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.91% خاسرًا 106.29 نقطة ليغلق عند مستوى 11629.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 103.8 مليون سهم بقيمة 490.4 مليون ريال عبر تنفيذ 21.4 ألف صفقة، وتراجع 39 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.27%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.07%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.41%، وأخيرًا قطاعي الصناعات، والعقارات بنسبة 0.82%، 0.71%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التأمين، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.85%، 0.65%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% خاسرًا 58.18 نقطة ليغلق عند مستوى 7536.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.74% خاسرًا 63.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8431.98 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.86% خاسرًا 49.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.12 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.08% خاسرًا 63.12 نقطة ليغلق عند مستوى 5797.41 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 184.8 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9770 صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.11%، أعقبه قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 1.55%، 1.52%، على التوالي، يليه قطاعي الاتصالات، والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.6%، ثم قطاعي المنافع، والصناعة بنسبة 0.51%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.

بورصة دبي

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.54% خاسرًا 17.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3287.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.8 مليون سهم محققة ما قيمته 319.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 7342 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.95%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.05%.

وزادت 9 أسهم على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.35%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 8.06%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.95%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 8.88%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.2 مليون ورقة بقيمة 88.9 مليون درهم.





بورصة أبو ظبي

هبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.194% خاسرًا 125.46 نقطة ليغلق عند مستوى 10378.21 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.585 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 265.2 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 15.6 ألف صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.77%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.49%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاعي السلع الاستهلاكية، والعقارات بنسبة 0.21%، 0.12%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 13.33%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 10.7%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 10.34%، وتراجع 38 سهمًا على رأسها سهم "بنك الشارقة" بنسبة 5.81%، ثم سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 3.87%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 290.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.01% رابحًا 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 812.2 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا صعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%.

كما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 3.77% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 2.04% مدفوعًا بصعود سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 0.71%.