شكرا لقرائتكم خبر عن "بتروتريد" تنشر ملصقات خاصة بالعداد مسبق الدفع توضح إشعارات العداد ومعناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول، أنه ستقوم بتوزيع ملصقات خاصة بالعداد مسبق الدفع توضح أهم إشعارات العداد ومعنى كل إشعار وكيفية التعامل معها وسيتم توزيعها على المشتركين الجدد لمساعدتهم في التعرف على كيفية التعامل مع العداد.

كما يحتوي الملصق الجديد على رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) الذي يمكن للعميل من خلاله الدخول على صفحة المعلومات الكاملة عن إشعارات العداد .

وسيتم توزيع الملصقات الجديدة على العملاء الجدد في جميع أنحاء الجمهورية عبر شركتي بتروتريد ومودرن جاس إحدى شركات قطاع، حيث سيتم توزيعه داخل القاهره الكبرى من خلال بتروتريد وفى الاقاليم من خلال شركة مودرن جاس وشركة بتروتريد للعملاء الجدد في الأقاليم .

ويأتي ذلك ضمن جهود التيسير على العملاء وتسهيل الحصول على الخدمات و تعزيزا لجهود رقمنة وميكنة جميع العمليات تنفيذا لبرنامج التحول الرقمي الذي أطلقته وزارة البترول والثروة المعدنية، في تعميم "التحول الرقمي" في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أتاحت شركة بتروتريد 14طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرًا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرى.

ويأتي ذلك في إطار برنامج وزارة البترول لدعم التحول الرقمي في مختلف أنشطة قطاع البترول والغاز، والذي يعد أحد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجاري تنفيذه حاليًا، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانًا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الاداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.