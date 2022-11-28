شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 852.885 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 15549 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5316 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2549 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3686 نقطة.