شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على منح الترخيص لـ6 شركات أبرزها "أورنج للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 6 قرارات للموافقة على منح تراخيص لـ6 شركات لممارسة الأنشطة غير المصرفية، إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية.

ووافق رئيس هيئة الرقابة المالية، على منح الترخيص لشركتي أورنج مصر للاتصالات، والعابدين للتجارة لمزاولة نشاط مقدمو التمويل الاستهلاكي المضاف إلى عرضها والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي.

كما وافق محمد فريد صالح، على منح الترخيص لشركتي لواء القابضة، ركاز القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ومنح شركة أور للاستشارات المالية عن الأوراق المالية الترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، والشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب مزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت 312 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 14مليار جنيه، مقارنة بـ299 موافقة خلال شهر أغسطس من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 18.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 4.3%، وانخفضت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 22.6%.

ووزعت الموافقات بين 164 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2022 مقابل 175 موافقة بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2021 بنسبة انخفاض 6.3% في عدد الموافقات، و60.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 147 موافقة بقيمة 9.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس عام 2022 مقارنة مع 124 موافقة بقيمة 9.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2021 بنسبة نمو 18.5% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 7.8% بقيمة التأسيس.