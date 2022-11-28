شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: 29,3 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أهمّية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تبرُز في اضطلاعه بمسئوليّة توفير الطاقة لكافةِ مُستخدميها، وفي مُختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، وبما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة في الارتقاء بالخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، وفي تلبية مُستلزمات قطاعات الاقتصاد الوطني من الطاقة لضمان تواصُل دوران عجلة الإنتاج بالـمُعدّلات الـمنشودة، وتتنامى فاعليّة القطاع في تحقيق مُستهدفاته بقدر نجاحه في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة الـمُثلى من مواردها الـمُتجدّدة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام الـمصادر التقليديّة، والتخطيط الـمُستقبلي لـمُجابهة التطوّرات الـمُرتقبة في الطلب، ومُواصَلة الالتزام بالجودة في الخدمات والإتاحة لكافةِ الـمُواطنين والـمناطق.

وأضافت السعيد أن الرؤية التنمويّة للقطاع تتمثل في تطوير منظومة الطاقة لتتميّز بالكفاءة والتقدّم التكنولوجي، ولتكون قادرة على توفير الطاقة بأسعار تنافسيّة واستدامة بيئيّة لتحسين جودة الحياة للمواطن الـمصري، موضحة أن خِطّة عام 22/2023 تستهدف استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة قدرها 29.3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بأهم الـمشروعات الـمُستهدفة بخِطّة عام 22/2023، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في مشروعات استراتيجيّة لتوسيع الشبكة القوميّة للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائيّة لـمشروعات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة بإجمالي 6.5 مليار جنيه، وتشمل تأمين التغذية الكهربائيّة لكلٍ من منطقة شرق العوينات (الـمرحلة الثالثة)، منطقة الساحل الجنوبي الشرقي، الـمشروع القومي لتنمية سيناء، الربط الكهربائي مع دولة السودان (الـمرحلة الثانية)، مشروع استصلاح الأراضي بتوشكى، منطقة الساحل الشمالي الغربي، مصنعا الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء، مشروعا مونوريل (العاصمة الإداريّة الجديدة – السادس من أكتوبر)، وتعديل مسار شبكات الكهرباء الـمُتعارضة مع الـمشروع.

كما تتضمن المشروعات المستهدفة وفقًا للخطة مشروعات إحلال الخطوط الهوائيّة الـمارة أعلى الكُتل السكنية بكابلات أرضيّة، بتكلفة 0.5 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات استراتيجيّة لنقل وتعديل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومي لتطوير الطُرُق بتكلفة 0.5 مليار جنيه. علاوة على استكمال مشروعات هيئة الطاقة الذريّة، باستثمارات 206 مليون جنيه، إلى جانب مُواصَلة مشروعات تمهيد الأراضي اللازمة لـمشروع تعريفة التغذية الكهربائيّة بمناطق (شرق وغرب النيل، كوم أمبو) بهدف توفير وإتاحة الأراضي للمُستثمرين بنظام حق الانتفاع لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الـمُتجدّدة، والانتهاء من أعمال تنفيذ محطّة خلايا شمسيّة لإنتاج الكهرباء بقُدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، ومُواصلة أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قُدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، كما تتضمن المشروعات المستهدف تنفيذها تطوير وتجهيز مبنى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية الـمُستهلك، باستثمارات قدرها نحو 18 مليون جنيه، واستكمال تهيئة وتجهيز الـموقع والبنية الأساسيّة بمشروع إقامة الـمحطّة النوويّة بالضبعة، باستثمارات قدرُها 5 مليار جنيه.