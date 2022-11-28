شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على تأسيس 4 شركات جديدة أبرزها مصر للصكوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 قرارات لتأسيس شركات للصكوك والتوريق وللاستثمارات المالية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

ووافقت هيئة الرقابة المالية، على تأسيس شركات؛ مصر للصكوك، أسهل المالية القابضة، اناليتكا القابضة للاستثمارات المالية، أور للتوريق.

جدير بالذكر، أن إجمالي اصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة بلغت منذ بداية العام الجاري 2022، بلغت 16.410 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين كافة الإجراءات المرتبطة بعمليات طرح وإدراج الصكوك وكافة أدوات الدين داخل السوق، لما توفره من حلول تمويل متنوعة تساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على التوسع والنمو وزيادة حجم أعمالها.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت 312 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 14مليار جنيه، مقارنة بـ299 موافقة خلال شهر أغسطس من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 18.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 4.3%، وانخفضت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 22.6%.

ووزعت الموافقات بين 164 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2022 مقابل 175 موافقة بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2021 بنسبة انخفاض 6.3% في عدد الموافقات، و60.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 147 موافقة بقيمة 9.9 مليار جنيه خلال شهر أغسطس عام 2022 مقارنة مع 124 موافقة بقيمة 9.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لعام 2021 بنسبة نمو 18.5% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 7.8% بقيمة التأسيس.