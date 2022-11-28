شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل 1500 جنيه للجرام من عيار 21 لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين صعودا كبيرا بحوالي 20 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1500 جنيه للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية نتيجة اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1286 جنيهات.

عيار 21 سجل 1500 جنيهات.

عيار 24 سجل 1714 جنيها.

الجنيه الذهب 12000 جنيها.

وبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي 160 جنيها في السوق المصري نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب في السوق وتراجع حجم المعروض.

وبلغ اجمالي ارتفاع الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات هذا الأسبوع 50 جنيها حتى الآن مع تراجع معروض الذهب في الأسواق وارتفاع كبير في الطلب على المعدن النفيس ليسجل مستويات غير مسبوقة.