بى بى تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتي امتياز في دلتا النيل البحرية

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القاهرة - سامية سيد - فازت بى بى بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتي امتياز في دلتا النيل البحرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

يقع الامتياز الأول "شمال غرب أبو قير البحرية" شرق منطقة شمال كينج مريوط وشمال حقل رافين وتبلغ مساحة ذلك الامتياز حوالي 1038 كيلومتر مربع على عمق يتراوح ما بين 600 و1600 متر حيث تمتلك شركة بى بى المشغل لمنطقة الامتياز 82.75٪ وشركة وينترشال ديا 17.25% من حقوق التنقيب.

كما يقع الامتياز الثاني "بيلاتريكس- شرق سيتي" شرق حقل آتول وامتياز شمال الطبية وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالي 3440 كيلو متر مربع على عمق يتراوح ما بين 100 و1200 متر. تمتلك بى بى نسبة 50% من حقوق التنقيب بالتساوي مع شركة أيني الايطالية المشغل لمنطقة الامتياز.

صرحت انيا- ازابل دتزنراث نائب الرئيس التنفيذي لبى بى للغاز والطاقة منخفضة الكربون " لطالما احتفظت مصر بأهمية كبيرة على مدار ما يقرب من 60 عامًا استثمرنا خلالهم أكثر من 35 مليار دولار - نتطلع إلى مستقبل أكثر نجاحًا في تلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة من خلال استدامة توفير إمدادات الغاز القادر على المنافسة من حيث التكلفة ودعم خطة تحول الطاقة للدولة من خلال فرص تنمية أعمال أخرى كتطوير إنتاج الهيدروجين على سبيل المثال."

صرح كريم علاء، الرئيس الإقليمي لبى بى في مصر والجزائر وليبيا: "نجحت بى بى خلال عام 2022 بالفوز بأربع امتيازات بحرية وكذلك توسيع نطاق إحدى الامتيازات الحالية، الامر الذي يعزز فرص اكتشاف المزيد من الاحتياطيات الغازية المستقبلية التي يمكن تنميتها من خلال ربطها بالتسهيلات المقامة ويعد ذلك جزأً من استراتيجيتنا للإبقاء على معدلات الإنتاج القصوى لحقل ريفين على المدى الطويل".

جدير بالذكر انه خلال عام 2022 فازت بى بى بثلاث مناطق امتياز أخرى: امتداد شمال الطبية، 100٪ بى بى، وشمال كينج مريوط، 100٪ بى بى، وشمال الفيروز حيث تمتلك بى بى نسبة 50% من حقوق التنقيب بالتساوي مع شركة أيني الايطالية المشغل لتلك المنطقة.

تقوم شركة بى بى حالياً بتشغيل مشروع غاز غرب دلتا النيل الذي بلغت تكلفته حوالي 9 مليارات دولار والذي ينتج حاليًا حوالي 900 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 27 ألف برميل من المكثفات يوميًا. يتضمن المشروع خمسة حقول تقع في المياه العميقة في البحر الأبيض المتوسط. كما تتواجد أيضاً بى بى في شرق دلتا النيل من خلال الشركة المشتركة الفرعونية للبترول وكذلك التسهيلات التي يديرها شركاؤنا. تعد الشركة الفرعونية للبترول منتج رئيسي للغاز في مصر بمتوسط إنتاج يصل حالياً إلى 450 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 10 آلاف برميل من المكثفات يوميًا. تنتج بي بي مع شركائها حوالي 70% من اجمالي الغاز في مصر من خلال الشركات المشتركة الشركة الفرعونية للبترول وشركة بترول بلاعيم (بتروبيل) وأيضاً من خلال مشروع غاز غرب دلتا النيل. حصلت بي بي في أوائل 2017 على 10% من امتياز الشروق من إيني الذي يتضمن حقل الغاز ظهر. تساهم بي بي بحصة تبلغ 33% في الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بالشراكة مع إيني/ إيوك وجاسكو (شركة توزيع الغاز المصرية بمرحلة النقل) في مصنع للغاز الطبيعي المسال يستخرج من خلاله الغاز النفطي المسال والبروبان. تتواجد بي بي في مجال تسويق المنتجات من خلال شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) بحصة تبلغ 40%، والتي تم تأسيسها في سبتمبر 1995 لتصبح أول شركة في افريقيا والشرق الأوسط لبيع الغاز الطبيعي للمستهلك كوقود بديل للسيارات.