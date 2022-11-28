شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: موسم متميز للعمرة والضوابط تضمن راحة المعتمرين وكافة حقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن موسم العمرة منذ بدايته وحتى الآن يعد من المواسم المتميزة للغاية بالنسبة للمواطنين، وأشارت الغرفة إلى أن أكثر ما ساهم في هذا التميز الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة واعتمدها وزير السياحة والأثار، بجانب القانون الذي صدر لتنظيم الموسم ووضع آليات تنفيذ رحلات العمرة من خلال البوابة المصرية للعمرة، وأوضحت الغرفة أن هذا القانون حقق سهولة وسرعة غير مسبوقتين في إنهاء إجراءات العمرة و تنظيم عمل شركات السياحة المعتمدة في تنظيم الرحلات.

وأضافت الغرفة أن القانون استهدف ضمان كافة حقوق والمعتمرين داخل وخارج مصر والعمل علي راحتهم وسلامتهم، وهو ما نجحت الضوابط الموضوعة في تحقيقه حتى الآن، وأوضحت الغرفة أن أكبر دليل على نجاح الموسم وتميزه الإختفاء التام لشكاوي المعتمرين منذ بداية الموسم وحتى الآن، مما يؤكد الإلتزام الكامل من قبل شركات السياحة المنظمة للرحلات بالقانون والضوابط الموضوعة.

وطالبت لجنة السياحة الدينية بالغرفة كافة شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات العمرة ووكلائها بالمملكة العربية السعودية بضرورة استمرار الالتزام بالضوابط المنظمة للموسم وتنفيذ التعاقدات المتفق عليها مع المعتمرين وحفظ حقوقهم اتساقا مع القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وأكدت الغرفة أن ضوابط العمرة شددت على الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوق المعتمرين عند تنفيذ التعاقدات مع كافة الجهات التي تقدم خدماتها للمعتمر منذ مغادرته منزله و حتى عودته اليه سالما بعد أداء المناسك.

وأكدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن هناك تنسيقا وتعاونا كبيرا وعلي أعلي مستوي بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار وخاصة قطاع الشركات بالوزارة، وأضافت اللجنة أن الغرفة وبعد إعتماد السيد وزير السياحة والآثار لضوابط العمرة تلقت تأكيدات من قطاع الشركات بالوزارة أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، بما يضمن تنظيم موسم سلس دون معوقات، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق المعتمرين والشركات على حد سواء.

وطالبت الجميع بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط وقواعد موسم العمرة، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، وحفاظا على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم، كما أهابت الوزارة بالمواطنين عدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المسجلة على البوابة المصرية للعمرة لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل الكيانات غير الشرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.

وأشادت لجنة السياحة الدينية بالغرفة بالدور الرقابي المهم لوزارة السياحة والآثار خلال الموسم من خلال قطاع الشركات وإدارة السياحة الدينية وكذلك المتابعة الدقيقة من الوزارة لإجراءات سفر وعودة المعتمرين وكذلك متابعة أحوال المعتمرين خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة والتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها في التعاقدات مع الشركات السياحية المعتمدة، والتي تم رفعها على البوابة المصرية للعمرة.