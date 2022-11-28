شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: تطوير الأنشطة غير المصرفية بالتكنولوجيا الحديثة لتعزيز الادخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة رئيسية خلال فعاليات الجلسة الرئيسية للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، في دورته الـ26، تحت شعار قيادة التغيير بمشاركة ممثلي أكثر من 500 شركة محلية ودولية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال الدكتور فريد، إن التطبيقات التكنولوجية أصبحت ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي، التي تسعى حكومات كل دول العالم ومنها مصر لتحقيقها لتسهيل وصول وحصول الافراد والمؤسسات للخدمات والحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والادخارية.

وأضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية والحصول عليها بات أسرع بفضل التطبيقات التكنولوجية، موضحًا أن المجتمع المصري مجتمع شاب ويتطلع للوصول إلى هذه الخدمات للادخار والاستثمار والتمويل، الأمر الذي من شأنه أن يدعم تحقيق مستهدفات الشمول الاستثماري.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الفترة الماضية شهدت إدخال تعديلات على إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين ليتم السماح للشركات العاملة في مجال الوساطة بالأوراق المالية باستخدام التقنيات التكنولوجية لفتح الحسابات وفق إجراءات وضوابط حمائية تنظمها الهيئة لضمان حماية حقوق المتعاملين وتحقيق استقرار الشركات.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطوير القدرات الرقابية للجهات التنظيمية أمر غاية في الأهمية؛ لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الأسواق حيث يتم الآن تبني وتنفيذ نموذج الرقابة على أساس المخاطر، وهو أمر لن يتحقق سوى بتأهيل الكوادر المهنية بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار محمد فريد، إلى أن الهيئة تتبني وتنفذ رؤية طموحة لتسهيل بيئة ممارسة الأعمال باستخدام كافة التقنيات التكنولوجية المتطورة والتي تساعد في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.