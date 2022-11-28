شكرا لقرائتكم خبر عن "بى بى" تعلن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتى امتياز بدلتا النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بى بى عن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتي امتياز في دلتا النيل البحرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

ويقع الامتياز الأول "شمال غرب أبو قير البحرية" شرق منطقة شمال كينج مريوط وشمال حقل رافين.

تمتلك شركة بى بى المشغل لمنطقة الامتياز 82.75٪ وشركة وينترشال ديا 17.25% من حقوق التنقيب.

يقع الامتياز الثاني "بيلاتريكس- شرق سيتي" شرق حقل آتول وامتياز شمال، تمتلك بى بى نسبة 50% من حقوق التنقيب بالتساوي مع شركة أيني الايطالية المشغل لمنطقة الامتياز.

جدير بالذكر انه خلال عام 2022 فازت بى بى بثلاث مناطق امتياز أخرى: امتداد شمال الطبية، 100٪ بى بى، وشمال كينج مريوط، 100٪ بى بى، وشمال الفيروز حيث تمتلك بى بى نسبة 50% من حقوق التنقيب بالتساوي مع شركة أيني الايطالية المشغل لتلك المنطقة.