شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 12940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2249 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 15574 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5335 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2554 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3694 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3487 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: جلاكسو سميثكلاين، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جدوى للتنمية الصناعية.

أعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، ابن سينا فارما، شراء الأولى 2.6 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، تمثل نسبة 0.08% من أسهم الشركة، شراء الثانية 3.1 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.46% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 1.6 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 8072 سهم، 220 ألف سهم، 48 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 13.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد 450 ألف سهم، 12500 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 44.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النساجون الشرقيون للسجاد، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهلي للتنمية والاستثمار، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 205 ألف سهم، 2000 سهم، 5 أسهم، 10 آلاف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 47.2 ألف سهم.

في سياق آخر قالت شركة مصر للألومنيوم، إن الشركة اختارت بريميير للاستشارات المالية، لإعداد دراسة العروض الفنية والمالية للشركات المتقدمة لدراسة تحديد القيمة العادلة للسهم، وذلك لزيادة رأس مال الشركة لدعم إعادة تأهيل المصنع الحالي، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 1.067 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر عام 2022 مقابل عجز قدره 3.979 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.