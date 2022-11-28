شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تقفز 30 جنيها وعيار 21 يسجل 1480 جنيها لأول مرة بالتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين صعودا كبيرا بحوالي 30 جنيها وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1480 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية نتيجة اتجاه المستهلكين وأصحاب رؤوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1268 جنيهات.

عيار 21 سجل 1480 جنيهات.

عيار 24 سجل 1691 جنيها.

الجنيه الذهب 11840 جنيها.

وبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي 160 جنيها في السوق المصري نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب في السوق وتراجع حجم المعروض.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأخير الصادر دعم معظم مسئولي البنك مسألة إبطاء وتيرة رفع الفائدة قريبا، وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 5.70 دولار أو 0.3% إلى 1745.60 دولار للأونصة.

وتلقى المعدن الأصفر دعماً من ضعف الدولار الأميركي الذي تراجع بنحو 0.9%، الأمر الذي يساعد في زيادة جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.