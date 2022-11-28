شكرا لقرائتكم خبر عن خالد فوزى: مصر تتقدم بشكل كبير فى مجال الأمن السيبرانى والتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد فوزي المدير الإقليمي لإحدي الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال "الأمن السيبراني" بمصر وليبيا والسودان علي هامش معرض " كايرو أيس تي"، إن نشاط الشركة بدأ في مصر منذ 2006، مؤكدا أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة وسريعة في التحول الرقمي بشكل عام و "الأمن السيبراني" بشكل خاص وهذا ضمن خطة الدولة 2030 والتي تؤكد علي ريادة الدولة المصرية ورغبتها في مواكبة التطور العالمي والتكنولوجي وحماية المعلومات من " الهاكرز".

وأضاف "فوزي" في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن الاهتمام بالأمن المعلوماتي أصبح جزء لا يتجزأ من أي قطاع ليس للشركات أو الجهات الحكومية فقط وإنما شمل الشركات الخاصة أيضا في مختلف القطاعات مثل قطاع السيارات ولدينا شركات قوية مع بعض شركات السيارت المصرية ومنهم شركة تمتلك عدة توكيلات ودورنا هو حماية السيارات المستقبلية والتي ستعتمد علي القيادة الذاتية وخاصة أنها ستكون متصلة بالقمر الصناعي .

وأضاف أيضا أن القطاع المالي من أكبر القطاعات التي نعمل بها خاصة حماية بيانات العملاء بالبنوك ومنع "الهاكرز" من التلاعب في الحسابات وغيرها وبالرغم من أن النتيجة ليست 100% إلا أن "الأمن السيبراني" أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وهو مثل العلاج الطبي فهو يحل مشكلة بعض الحالات ويتم شفائهم والبعض الأخر لا يستجيب وبالتالي فإن النتيجة ليست مضمونة بشكل كامل، والقطاع الطبي من أكثر القطاعات التي تعاملنا معها خاصة أثناء أزمة " كوفيد 19" حيث كان هناك إهتمام كبير خلال هذه الفترة للحفاظ علي دقة بيانات المرضي وضمان عدم التلاعب بالنتائج وغيرها، أيضا نعمل بقطاع الزيوت والبترول وقطاع الصناعة للحفاظ علي المعلومات لأن ذلك الوعي أصبح لدي الكثير من المتعاملين بمختلف القطاعات في مصر .

سعداء بمبادرة وزارة الاتصالات الخاصة بتدريب الشباب وبالفعل لدينا قوة كبيرة بهؤلاء الشباب ومستقبل مشرق لمصر بهم وبالفعل قمنا بتدريب حوالي 100 مهندس العام الماضي وجميعهم نجحوا بإمتياز وحصلوا علي شهادات خبرة تسمح لهم بالعمل بأي مكان بالعالم .