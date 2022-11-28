شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال العام يسطر قصص نجاح فى مجال الصناعة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سطرت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها القابضة والتابعة، العديد من قصص النجاح والتميز خلال حصاد هذا العام ؛ لعل من أبرز قصص النجاح الانتهاء من تدشين مصانع كيما وسيناء للمنجنيز ومصانع الدلتا للصلب وتطوير عدد كبير من المصانع منها مصانع النحاس المصرية ومصر لصناعة الكيماويات ومصانع الأدوية، وعددا من الفنادق التاريخية والجديدة تعرف على التفاصيل فى 12 نقطة.

1ـ تدشين مشروع كيما 2 بتكلفة 12 مليار جنيه وبدء تدشين مشروع تطوير المصنع القديم ب 250 مليون دولار.

2 - إنشاء وحدة مبخرات صودا كاوية جديدة وطرح مزايدة عامة لاستقبال عروض إنشاء وحدة لإنتاج وتعبئة غاز الهيدروجين بنظام BOT.بمصانع مصر لصناعة الكيماويات.

3 - تدشين مشروع تحول فرن السبائك لإنتاج سبيكة الفيرو سيليكو منجنيز بتكلفة 125 مليون جنيه بتمويل ذاتى، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية من 22 لـ 24 ألف طن سنويا .

4 ـ تطوير مصانع الدلتا للصلب بنحو 700 مليون جنيه لرفع الطاقة ل 250 ألف طن بيليت، مع استكمال المرحلة الثانية من التطوير والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 250 ألف طن.

5 - تطوير وتدشين خطوط انتاج جديدة بشركات الادوية ضمن مشروع التطوير بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

6 ـ تدشين مشروع تطوير مصانع شركة غزل المحلة الجديدة ضمن خطة التطوير بتكلفة 23 مليار جنيه.

7 ـ تدشين محالج القطن الجديدة 3 محالج ضمن خطة التكوير بتكلفة مليار جنيه.

8 ـ تنفيذ شركات المقاولات العامة التابعة لمشروعات في الخارج بنحو 3 مليارات جنيه .

9- تنفيذ الشركات التابعة مشروعات بمبادرة حياة كريمة بنحو 20 مليار جنيه.

10- تدشين عدد من الفنادق الجديدة وتطوير الفنادق العامة .

11- بلغت صادرات شركات قطاع الأعمال العام نحو مليار دولار العام الجارى .

12 - نجحت الوزارة فى زراعة الاقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات مما يوفر مليارات الجنيهات جراء استيرادها.