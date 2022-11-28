شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من أكبر 5 دول ترتفع لـ3 مليارات دولار أغسطس الماضى.. تتصدرها الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الواردات المصرية من أكبر 5 دول ارتفعت في اغسطس الماضي، مقارنة بواردات مصر في أغسطس من العام الماضي 2021، حيث بلغت قيمة الواردات من تلك الدول 3 مليارات و337 مليونا و272 ألف دولار، مقابل 2 مليار و739 مليونا و291 ألف دولار، بزيادة بلغت 597 مليونا و981 ألف دولار.

واحتلت الصين قائمة أكبر 5 دول استوردت منها مصر في أغسطس الماضي، بقيمة واردات بلغت نحو مليار و185 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل مليار و361 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 176 مليونا و285 ألف دولار، يليها المملكة العربية السعودية بواردات بلغت قيمتها نحو 684 مليونا و267 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 583 مليونا و877 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 100 مليون و390 ألف دولار.

وفى المركز الثالث جاءت الواردات المصرية من الكويت وبلغت قيمتها نحو 605 ملايين و229 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 41 مليونا و714 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها 563 مليونا و515 ألف دولار، ثم الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت قيمتها نحو 490 مليونا و632 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 442 مليونا و499 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 48 مليونا و133 ألف دولار، وأخيرا الواردات المصرية من روسيا وبلغت قيمتها نحو 371 مليونا و515 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 309 ملايين و288 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 62 مليونا و227 ألف دولار.