«واعد» يوسع الدعم للمنشآت الأجنبية الراغبة بالاستثمار في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدير الإداري لمركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) فهد العيدي، عن توسع برنامج الدعم التمويلي للمركز ليشمل الشركات العالمية التي ترغب بالاستثمار في السعودية بعد أن كان البرنامج مقتصرا على الشركات السعودية الناشئة، وبعد رفع التمويل للمال الجريء من 18 مليون إلى 75 مليون ريال، لافتا إلى أن برنامج التمويل يتم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح العيدي خلال ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه أمير الشرقية سعود بن نايف أمس بغرفة الشرقية، إلى أن برنامج واعد يركز على 5 مجالات أساسية هي الاستدامة والتصنيع والخدمات الصناعية والابتكارات المجتمعية والتقنيات الحديثة، منوها إلى أن أكثر من 50 شركة ناشئة استفادت من دعم البرنامج التمويلي للمركز منذ انطلاقة البرنامج في 2013، مشيرا إلى أن رفع التمويل الجريء من 18 مليون إلى 75 مليون ريال جاء مواكبا لطموحات القائمين على المشاريع التي أثبتت دراسات الجدوى الإمكانات الكبيرة لنجاحها.

دعم بنك المنشآت

بدوره أكد مدير عام برنامج كفالة همام هاشم أن البرنامج يستعد لمرحلة جديدة؛ ليكون الذراع التمويلي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد أن كان خلال الفترة السابقة يعمل بشكل مستقل، مشيرا إلى أن حجم التمويل للبرنامج منذ بداية 2006 وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 70 مليار ريال واستفادت من البرنامج أكثر من 17 ألف منشأة.

وأضاف هاشم بأن البرنامج التمويلي تضمن 13 قطاعا جديدا أبرزها السياحة والترفيه والثقافة والتقنيات الحديثة وسلاسل الإمداد والخدمات الصناعية، كما تضمن العديد من المبادرات، أبرزها مبادرة التمويل المضمون بالتعاون مع البنك المركزي السعودي ومبادرة التمويل مع الصندوق الوطني والتي تتضمن سلاسل الإمداد والسعودة المرتفعة والقطاع الرياضي والترفيهي.

فنتك يدعم التقنيات

بدوره أكد مدير عام مبادرة فنتك السعودية للتقنية والحلول المالية، أن المبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018، كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية، ونطمح في فنتك السعودية لتحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في مجال التقنية المالية وإيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال دعم تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو مجال التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات الفنتك المالية ودعم رواد الأعمال في مجالات التقنية المالية.

800 ألف منشأة

وأوضح رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء بأن الغرفة تهدف من خلال تنظيم الملتقى خلق بيئة فعَّالة للتواصل ورصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التوسع والنمو الصاعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ارتفع عددها من قرابة الـ448 ألف منشأة عام 2016 إلى نحو الـ800 ألف حتى منتصف العام الجاري، تستحوذ منها المنطقة الشرقية على أكثر من 100 ألف منشأة، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة.

اقتصاد متنوع ومستدام

من جانبه أوضح رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية سعد المعجل، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم الأسس والمحاور تحقيقا لاقتصاد متنوع ومستدام؛ فهي تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وتوليد الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، وهي بجانب قيمتها الاقتصادية تتصدى لدور مهم في مجمل مسارات التنمية الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن ازدياد أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنوع أنشطتها ونموها وتطورها، يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد لهذا القطاع، ويدفع بالشباب والفتيات إلى الاستفادة من الفرص المتاحة بإقامة هذه الأعمال.