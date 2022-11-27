«إحكام» تدعو أصحاب الطلبات المقدمة لسرعة استكمالها

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وأوضحت الأمانة أن ذلك للطلبات المقدمة المحفوظة دون استكمال المطلوب ومنها: تعبئة البيانات اللازمة لقبول الطلب، وإرفاق الوثائق والمستندات، واستيفاء الإقرارات اللازمة، إضافة إلى الطلبات التي بانتظار قبول المكتب الهندسي، وكذلك الطلبات التي بانتظار سداد المقابل المالي.يذكر أن الأمانة أتاحت خدمة التواصل مع المستفيدين، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب «إحكام» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Ehkaam_sa، والبريد الالكتروني: infoehkaam.sa.
استكمال النواقص يشمل الطلبات المقدمة المحفوظة ومنها:
- تعبئة البيانات اللازمة لقبول الطلب.
- إرفاق الوثائق والمستندات.
- استيفاء الإقرارات اللازمة.
- الطلبات التي بانتظار قبول المكتب الهندسي.
- الطلبات التي بانتظار سداد المقابل المالي.
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