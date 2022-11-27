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وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن التغييرات المقترحة تشمل رفع الحد الأدنى من الرسوم الضريبية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السجائر إلى 3.60 يوروهات (3.74 دولارات) لكل علبة بها 20 سيجارة، بدلا من 1.80 يورو، وذلك في إطار التحرك لخفض معدلات التدخين.وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» «إن الضرائب المفروضة على منتجات التبغ الجديدة، مثل السجائر الالكترونية والتبغ المسخن، ستتماشى مع السجائر.
وسيتم فرض رسوم ضريبية بنسبة 40% على الأقل على منتجات السجائر الالكترونية الأقوى، بينما سيتم فرض رسوم ضريبية نسبتها 20% على السجائر الالكترونية الأقل في القوة».
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