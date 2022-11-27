القمة الاستثنائية

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وأكد القادة ومسؤولو الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، خلال أعمال القمة التي جاءت تحت عنوان «تصنيع أفريقيا: تجديد الالتزامات من أجل تصنيع وتنويع اقتصادي شامل ومستدام» أن القارة الأفريقية تزخر بالثروات الطبيعية والطاقوية على اختلافها والمعادن المختلفة، إلى جانب تركيبة ديمغرافية شابة وجب الاستثمار فيها.وتم خلال القمة بحث سبل التعاون بين دول القارة السمراء في مجالات الصناعة والتنمية الاقتصادية والمساهمة في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في الدول الأفريقية، إضافة إلى حشد الجهود نحو التصنيع على اعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في القارة وأهداف التنمية المستدامة المدرجة في أجندة التنمية الأفريقية 2063.
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