وزارة الاتصالات

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ويأتي إطلاق البرنامج في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى إعداد وتمكين قيادات متميزة ورائدة لتحقيق تغيير إيجابي فعال، عاملا خلال أيامه الأربع، على تنمية مهارات 40 قيادية في عدد من الموضوعات في مقدمتها تعزيز تواصلهن وجعله أكثر فاعلية، وجعلهن ذات تأثير أكثر إيجابية، بالإضافة إلى عمله على تعزيز ثقتهن بأنفسهن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وتقنية المعلومات اختتمت برنامج «قائدات في العالم الرقمي»، الذي يهدف إلى الاستثمار في تطوير قدرات القياديات التقنيات من بنات الوطن، وزيادة نسبة قياديات الصف الأول في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافةً إلى إتاحة الفرصة لهن لتطبيق نماذج عمل مبتكرة.ويأتي إطلاق البرنامج في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى إعداد وتمكين قيادات متميزة ورائدة لتحقيق تغيير إيجابي فعال، عاملا خلال أيامه الأربع، على تنمية مهارات 40 قيادية في عدد من الموضوعات في مقدمتها تعزيز تواصلهن وجعله أكثر فاعلية، وجعلهن ذات تأثير أكثر إيجابية، بالإضافة إلى عمله على تعزيز ثقتهن بأنفسهن.

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