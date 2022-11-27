المراعي تعتزم استثمار 4.5 مليارات للتوسع في إنتاج الدواجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة المراعي استثمار 4.5 مليارات ريال للتوسع في إنتاج الدواجن، لزيادة إنتاجها بنحو 130 ألف طن سنويا.

وأوضحت المراعي، في بيان أمس الأحد، أنها تنوي استثمار 4.5 مليارات ريال في محافظة الشملي بمنطقة حائل للتوسع في إنتاج الدواجن.

وذكرت أن الاستثمارات الجديدة تتضمن إنشاء مصنع ومزارع جديدة للتوسع في إنتاج الدواجن بأكثر من 150 مليون طائر سنويا، بما يعادل 130 ألف طن من منتجات الدواجن سنويا.

وأفادت أن الاستثمار سيوفر 4000 فرصة عمل جديدة، وسيسهم كذلك في تنمية المحتوى المحلي بما ينعكس بالإيجاب على منطقة حائل وباقي مناطق المملكة بعائدات إضافية تقدر بملياري ريال سنويا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، عبدالله البدر «إن الاستثمارات الجديدة للشركة في قطاع الدواجن في محافظة الشملي بمنطقة حائل، تتضمن إنشاء مصنع ومزارع جديدة للتوسع في إنتاج الدواجن بأكثر من 150 مليون طائر سنويا، بما يعادل 130 ألف طن من منتجات الدواجن سنويا».

وأضاف «إن هذا الاستثمار سيوفر أربعة آلاف فرصة عمل جديدة، وسيسهم كذلك في تنمية المحتوى المحلي بما ينعكس بالإيجاب على منطقة حائل وباقي مناطق المملكة بعائدات إضافية تقدر بـ 2 مليار ريال سنويا».

وكانت شركة المراعي قد أعلنت في مايو 2021 عن ضخ استثمارات رأسمالية تقدر بمبلغ 6.6 مليارات ريال للتوسع في قطاع الدواجن، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للشركة بهذا القطاع، والتوسع بمواقع جغرافية مختلفة بالسعودية لتعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.

توسع في إنتاج الدواجن:

