القصبي يرأس وفد المملكة في اجتماعات الكومسيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي وفد المملكة المشارك في الدورة الوزارية الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) الذي ينطلق اليوم ويستمر يومين ( 28 - 29 نوفمبر 2022)، لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

وتسعى المملكة والدول أعضاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) خلال الزيارة إلى تأكيد أهم أهداف هذه الدورة التي تشمل التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية، والإسهام في الجهود التنموية للدول الأعضاء، وتطوير ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبناء فهم مشترك، وتقريب السياسات التي تتبناها الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أنه في ظل جائحة كوفيد-19 والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأمة الإسلامية، يأتي دور لجنة الكومسيك كإحدى أهم اللجان المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.

ويعقد القصبي خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الوزراء المعنيين وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع المنظمات والمؤسسات الإسلامية، التي تشمل البنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز وتطوير مجالات الشراكة والتعاون بين دول المنظمة بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء، وإزالة العقبات التي تواجهها.

وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري واحدة من أربع لجان دائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتأسست في يناير 1981م في مكة المكرمة، ويضم في عضويتها (57) دولة في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى (5) دول بصفة مراقب يمثلون أربع قارات حول العالم.

التبادل التجاري بين السعودية ودول منظمة التعاون الإسلامي (2021)

