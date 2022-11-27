«لوبريف» تنوي طرح 29.6%من أسهمها للاكتتاب والإدراج في «تداول»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنوي شركة أرامكو لزيوت الأساس «لوبريف» طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق السعودية «تداول».

وأوضحت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة سيتي جروب العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية و مورغان ستانلي السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لـ أرامكو السعودية لزيوت الأساس «لوبريف» أن الشركة تنوي في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسة لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 29.65% من أسهم الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة لوبريف، إبراهيم البوعينين «لوبريف هي جزء لا يتجزأ من سلسلة التوريد المحلية، وأحد المحركات الداعمة لطموحات المملكة لبناء منظومة صناعية رائدة، وتسهم عملية إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية في تعزيز استراتيجية نمو الشركة ومساعدتها على تحقيق رؤيتها لأن تصبح مزودا متخصصا لزيوت الأساس الممتازة والمنتجات المتخصصة».

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسة بتاريخ 24 نوفمبر 2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 50,045,000 سهم عادي (تمثل 29.6562963% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 24 نوفمبر 2022.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

طرح أسهم لوبريف:

