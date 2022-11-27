تعاون بين stc وNokia لتبني حلول موفرة للطاقة

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وقد وقعت مجموعة stc و Nokia مذكرة تفاهم للتعاون بهدف تقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز الممارسات المستدامة في 4 مجالات متعلقة بالمناخ والمجتمع والرقمنة ومستقبل العمل.وكجزء من هذا التعاون تقدم المجموعة كثيرا من الحلول بالشراكة مع Nokia، بما في ذلك وحدة G5 Air-Scale Baseband، وبطاقة إضافية مع مجموعة شرائح Nokia Reefshark، ووحدة EdenNet SON Energy Saving Management، وهياكل برامج G5 التي تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، ويسهم نشر بطاقة المكوِّن الإضافي للنطاق الأساسي في توفير 805 ميجاوات من الطاقة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 570 طنا سنويا.
وتعمل stc على تعزيز المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة (ESG)، اتباعا لاستراتيجيتها «تجرأ»، بهدف أن تكون نموذجا يحتذى به للاستدامة وحوكمة الشركات.
وتنبع رؤية المجموعة للاستدامة من التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، إذ تغطي كثيرا من الجوانب التي تشمل توسيع الوصول إلى التكنولوجيا والاتصال، وتعزيز الآثار الاقتصادية، وتطوير الفرص الرقمية، والاهتمام بالبيئة.
ويرتبط الجانب البيئي بتقليل تأثير المنتجات والخدمات، وأيضا الاعتراف بتغير المناخ كأحد التحديات الحاسمة التي يجب معالجتها للتقليل إلى صافي انبعاثات صفرية.
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