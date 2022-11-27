اتفاقية بين روشن ودار الأركان لتشييد فلل في مشروع سدرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة روشن مع شركة دار الأركان عقدا لتشييد فلل سكنية في مشروع «سدرة» شمال العاصمة الرياض.

وأطلقت «روشن» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مفهوما جديدا للمجتمعات المتكاملة التي تركز على الإنسان والمعيشة في المملكة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، أبرم المطور العقاري شراكات استراتيجية مع شركات رائدة عالميا، تضمن لها تحقيق المنفعة لعملائها عبر تزويدهم بمنتجات وخدمات تعد الأفضل ضمن فئتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «روشن» ديفيد جروفر، أن رؤية الشركة تتمثل في تطوير مجتمعات حديثة متكاملة ومستدامة، مستوحاة من التراث المعماري الغني في المملكة، وتثري أنماط حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وهذا يتطلب تطوير مفاهيم ورؤى استثنائية عبر شراكات جديدة مع جهات رائدة عالمياً في مجالات تخصصها، ووضع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتحرص «روشن» على إطلاق شراكات تضمن لها تزويد عملائها بتجارب معيشة عالية الجودة، ضمن مشاريعها الممتدة في جميع أنحاء المملكة.

وتستهدف تطوير مجتمعات نابضة بالحياة، عبر تشييد المرافق الصحية والتعليمية والرياضية، ومرافق التجزئة والترفيه، على مسافة قريبة مشيا على الأقدام من كل منزل.

كما تحرص على تعزيز التفاعل الاجتماعي بين قاطني مجتمعاتها، خلال المساحات العامة الجذابة، بما في ذلك المساحات الخضراء، والمرافق العامة مثل المجلس المحلي، والشوارع التي تخلو من الأرصفة، والمنازل التي لا تحيط بها أسوار فاصلة، الأمر الذي يسهم في تعزيز التفاعل بين المجتمع واندماجه.

من جانبه، أبان رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان يوسف الشلاش أن مشروع «سدرة» يُعد أحد أبرز المشاريع السكنية المرتقبة على صعيد المملكة، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الفرصة ستتيح طرح فلل سكنية رائعة ومجهزة بالكامل ضمن هذا المجتمع، مما يسهم في الارتقاء بمعايير المساكن الفاخرة في المملكة.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بتطوير حي «سدرة» خلال ثلاث سنوات، إذ سيضيف المشروع المقسم إلى 8 مراحل ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية إلى سوق الإسكان في العاصمة الرياض، وأكثر من 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة.

ويتفرد مشروع حي «سدرة» بنهج تصميمي يدمج بسلاسة العناصر، المستمدة من ثقافة المملكة وتراثها العريق والطبيعة الساحرة، ضمن المخطط الرئيسي للمشروع، وتم استلهام واجهات الوحدات وشوارع المشروع من جماليات الهندسة المعمارية السلمانية، التي يتماهى فيها الأسلوب الحضري الحديث مع التقليدي الكلاسيكي.

وقد تم اختيار موقع المشروع بعناية فائقة في منطقة ذات طبيعة، غنية تشمل واديا مذهلا وغابة من أشجار الأكاسيا.