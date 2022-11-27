شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 27-11-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جلاكسو سميثكلاين، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 14.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وربح رأس المال السوقي 14.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 855.941 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 856.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.22%، والعرب على 9.25%، واستحوذت المؤسسات على 19.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.4 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 917.9 ألف جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 78.8 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 15659 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1233 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 29.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.13%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.164 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.36%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 6.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.35%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 16.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.80%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.60%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 31.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 20.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 3.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.59%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 9.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%.

- البنك المصري الخليج بسعر إغلاق 0.476 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.23%.