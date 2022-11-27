شكرا لقرائتكم خبر عن "إيجاس": إسناد منطقة شمال شرق العريش بالبحر المتوسط لإينى الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أنه فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة امدادات البترول والغاز وتأمين الامدادات للسوق المحلى من خلال تكثيف أعمال البحث والإستكشاف لاضافة احتياطيات جديدة وزيادة معدلات الانتاج المحلى ، فقد تم وضع خطط حفر مكثفة لحفر آبار استكشافية واعدة خلال العامين الماليين الحالى والقادم.

وأشارت إيجاس، إلى أنه تم اسناد منطقة التزام شمال شرق العريش فى البحر المتوسط لشركة إينى الإيطالية التى بدأت فى حفر البئر ثريا - ١ فى 23 نوفمبر الحالى فى عمق مياه 953 أمتار، ومن المتوقع أن يصل العمق الكلى إلى 6100 أمتار.

وتأتى خطط الحفر الطموح التى يتم تنفيذها بالتزامن مع تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة الغاز والبترول خاصة فى مناطق البحر المتوسط الواعدة التى تعد حوض غازى رئيسى وشهدت تحقيق العديد من الاكتشافات مؤخرا.