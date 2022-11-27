شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العمليات المنفذة بالبورصة لتسجل أعلى مستوى منذ 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عدد العمليات المنفذة بالبورصة المصرية، إلى 77.65 ألف عملية منفذة خلال جلسة اليوم الأحد - وهو المستوى الأعلى منذ عام 2010- ليواصل سوق المال المصري تسجيل زيادة في متوسط التداول اليومي، والذي ارتفع من 40 إلى 60 ألف عملية منفذة منذ شهر أغسطس الماضي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وربح رأس المال السوقي 14.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 855.941 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 856.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.22%، والعرب على 9.25%، واستحوذت المؤسسات على 19.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.4 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 917.9 ألف جنيه، 52 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 78.8 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 15659 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3503 نقطة، وقفز ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1233 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.