أخبار الاقتصاد اليوم: مصر تجنى ثمار قمة المناخ بجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 27-11-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، إعراب الدكتور محمد معيط وزير المالية ، عن اعتزازه بنجاح الدولة المصرية في التنظيم الاحترافي لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ على نحو أبهر العالم، موضحًا أن مصر ستجنى ثمار قمة المناخ بجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء

وزير المالية: مصر تجنى ثمار قمة المناخ بجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأداء الجمركي، موجهًا بتعظيم جهود تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف الإنتاج بقدر الإمكان.

أبدى الوزير، اعتزازه بنجاح الدولة المصرية في التنظيم الاحترافي لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ على نحو أبهر العالم، موضحًا أن مصر ستجنى ثمار قمة المناخ بجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء.. وأعرب عن شكره وتقديره لجهود رجال مصلحة الجمارك الذين قدموا نموذجًا دوليًا حضاريًا في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للأفراد المشاركين في مؤتمر «المناخ»، الذين فاقت أعدادهم 66 ألفًا، وكذلك البضائع الواردة إليه، وذلك على ضوء توجيهات وقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أوضح الوزير، أن الساحة الجمركية «الخضراء» التي تم تخصيصها بمطار شرم الشيخ الدولى، لرواد المناخ، اختصرت زمن الكشف والمعاينة والتثمين بحضور ممثلي جهات الفحص المفوضين بإبداء الرأي واتخاذ القرار، على نحو يُسهم في تسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية.

انطلاق الدورة 26 من معرض Cairo ICTبحضور وزيري التموين والتعليم العالى

افتتح اليوم الأحد فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT ، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة شركات محلية وعالمية ومسؤولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تشهد دورة العام الجاري إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة، حيث يعقد وللمرة الأولى في دورة هذا العام مؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويفتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يضم المعرض النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، والنسخة الثامنة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة DSS، والنسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وزير البترول: ندعم استخدام التكنولوجيا لخفض الانبعاثات من أنشطة الصناعة

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال المائدة المستديرة (أمن الطاقة) ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الثامن البترول والغاز بمشاركة قيادات الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر والتى أدارها ديفيد تشى رئيس شركة أباتشى الأمريكية فى مصر والذى أكد أهمية موضوع المؤتمر واتصاله الوثيق بموضوعات COP27 المؤتمر الناجح الذى استضافته مصر مؤخراً، والذى شهد كذلك تخصيص يوم لإزالة الكربون لأول مرة ضمن فعالياته، وأنه لابد وأن نفخر بصناعتنا صناعة البترول والغاز وما تقدمه من إمدادات واستمرارها فى تأمين إمدادات الطاقة والإنتاج بوسائل حديثة وسعيها لإيجاد حلول للمضى قدماً معاً نحو المستقبل.

وأضاف أن الجميع يدرك جيداً الوضع العالمى الحالى والأزمة العالمية فيما يخص إمدادات الطاقة ومن ثم تأتى هذه المائدة التى تتطلع لتقديم عرض واضح حول الطاقة فى العالم حالياً وتقديم توصيات لتوفير إمدادات الطاقة بشكل آمن من خلال حلول ملموسة وواقعية يمكن تحقيقها، مشيراً إلى أن التعاون فى المنطقة أسفر عن منتدى غاز شرق المتوسط وتحسن مستوى العرض والطلب فى المنطقة وتطوير بوابة متخصصة لتسويق فرص البحث والاستكشاف فى مصر.

وزير الاتصالات يفتتح معرض تكنولوجيا التصنيع ManuTech

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech.،ويعقد معرض تكنولوجيا التصنيع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ26 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة شركات محلية وعالمية ومسئولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا.

وتشهد دورة العام الجاري إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة، تضم النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، والنسخة الثامنة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة DSS، والنسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.