شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية والقطرية بأولى جلسات الأسبوع.. وصعود البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.3% خاسرًا 142.29 نقطة ليغلق عند مستوى 10796.46 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.11% خاسرًا 131.40 نقطة ليغلق عند مستوى 11735.84 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.15% رابحًا 2.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.71 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.3% خاسرًا 142.29 نقطة ليغلق عند مستوى 10796.46 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.57% خاسرًا 300.87 نقطة ليغلق عند مستوى 18866.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.8 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.35%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.03%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.98%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.27%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.59%.

وقفز 33 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.95%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 2.38%، ثم سهم "الحفر العربية" بنسبة 2.08%، وتراجع 173 سهمًا على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 9.69%، ثم سهم "أسلاك" بنسبة 8.16%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 8%، فيما تصدر سهم "مرافق" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 414.4 مليون ريال سعودي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.11% خاسرًا 131.40 نقطة ليغلق عند مستوى 11735.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 70.3 مليون سهم بقيمة 221.1 مليون ريال عبر تنفيذ 8752 صفقة، وتراجع 40 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.72%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.72%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاعي النقل، والتأمين بنسبة 0.38%، 0.03%، على التوالي.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.15% رابحًا 2.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 248.6 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.64%.

كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة نمو 8.23% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 5.31% مدفوعًا بارتفاع أسهم بنك السلام، بيت التمويل الكويتي، مجموعة البركة، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.05%، 0.9%، 0.31%، 0.21%، 0.17%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% رابحًا 7.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7594.45 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% رابحًا 8.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8495.10 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحًا 5.70 نقطة ليغلق عند مستوى 5710.28 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% خاسرًا 5.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5860.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 182.1 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7536 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.51%، ثم قطاعات السلع الاستهلاكية، والطاقة، والخدمات المالية بنسبة 0.22%، 0.2%، 0.19%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والعقار بنسبة 0.12%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية، والاتصالات بنسبة 0.33%، 0.26%، على التوالي.