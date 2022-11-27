زيادة 15 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

قفزت أسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الاحد، حيث زاد الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، للموقع "مصراوي".

وفي بداية تعاملات اليوم، قفز سعر جرام الذهب 8 جنيهات، ليواصل ارتفاعه خلال التعاملات، لتصبح قيمة الارتفاع 15 جنيهًا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب في منتصف التعاملات:

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 963 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1239 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 1445 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1651 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 11560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى ان اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1755 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.02%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.