شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.8% بختام جلسة الأحد ليتخطى مستوى 13ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وربح رأس المال السوقي 14.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 855.941 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 13009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 15659 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3695 نقطة.