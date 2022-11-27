شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح معرض تكنولوجيا التصنيع ManuTech والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech.

ويعقد معرض تكنولوجيا التصنيع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ26 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة شركات محلية وعالمية ومسئولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا.

وتشهد دورة العام الجاري إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة، تضم النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، والنسخة الثامنة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة DSS، والنسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

كما تشهد الفعاليات، النسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا التأمين INSURETECH والنسخة السابعة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار Startup Africa والتي ستقام تحت مظلة النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية، كما يعقد وللمرة الأولى في دورة هذا العام مؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.