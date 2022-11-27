شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و4.6% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، للأسبوع الثالث على التوالى حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 4.6%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 4.7%.

وسجلت أسعار النفط 83.63 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت فى نهاية تعاملات الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.28 دولار.

وقال إيجور كوبزيف حاكم منطقة إيركوتسك الروسية إن حريقاً اندلع في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في منشأة أنجارسك لتكرير النفط في سيبيريا تم إخماده.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، قال كوبزيف إنه لم تقع إصابات ولم يتأثر العمل في المنشأة.

والمنشأة، أحد أكبر مصانع تكرير النفط في سيبيريا، مملوكة لشركة أنجارسك للبتروكيماويات التابعة لروسنفت أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، وتقع بالقرب من بحيرة بايكال في جنوب سيبيريا.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها "عواقب وخيمة" على أسواق الطاقة.

وخلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد بوتين على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء الخميس.