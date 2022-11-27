شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1445جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الأحد تراجعا محدودا بحوالى 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1445 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك بعد ارتفاع كبير الأيام الماضية نتيجة اتجاه المستهلكين وأصحاب رءوس الأموال للتحوط من هبوط في العملات.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1239 جنيهات.

عيار 21 سجل 1445 جنيهات.

عيار 24 سجل 1651 جنيها.

الجنيه الذهب 11560 جنيها.

وبلغ إجمالى ارتفاع أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي 160 جنيها في السوق المصري نتيجة ارتفاع الطلب على الذهب في السوق وتراجع حجم المعروض.

كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأخير الصادر دعم معظم مسؤولي البنك مسألة إبطاء وتيرة رفع الفائدة قريبا، وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 5.70 دولار أو 0.3% إلى 1745.60 دولار للأونصة.

وتلقى المعدن الأصفر دعماً من ضعف الدولار الأميركى الذى تراجع بنحو 0.9%، الأمر الذى يساعد فى زيادة جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.