شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 27-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 27-11-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 76.94 جنيه للشراء، و79.80 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 76.63 جنيه للشراء، و79.95 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى79.70 جنيه للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى79.70 جنيه للشراء. 79.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى76.94 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى76.94 جنيه للشراء. 79.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر76.90 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر76.90 جنيه للشراء. 79.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib77.33 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib77.33 جنيه للشراء. 79.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية76.63 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية76.63 جنيه للشراء. 79.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي77.96 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي77.96 جنيه للشراء. 79.94 جنيه للبيع.