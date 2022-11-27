شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: انبعاثات أفريقيا 4 % من إجمالى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد، بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي لعام 2022، بدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين وهو هيئة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA)، لرفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيماناً و اعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث انتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية: توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والأمن الغذائي في أفريقيا .

ومن أهم المؤشرات، على الرغم من كونها من أكثر المناطق عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ فأن مساهمة أفريقيا في الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري بلغت 4% فقط، و0.6% هي مساهمة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمصر فى الانبعاثات العالمية عام 2022 ولذلك تعتبر مصر من أقل الدول مساهمة في الانبعاثات العالمية.

ووصلت كمية الانبعاثات من استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر طبقا لقطاعي الزراعة والري (2.5) مليون طن متري عام (2020/2021) مقابل (2.4) مليون طن متري عام (2019/2020) بنسبة زيادة قدرها (0.04%).

وبلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية المتولدة عن بعض محافظات الجمهورية 3.6 مليون طن عام 2020 موزعة علي محافظات الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، الغربية، القليوبية بنسب ( 41.8%،14.2%،11.8%،10.4%،10%،6.5%،5%،0.3%) علي التوالي، كما بلغ إجمالي كمية المخلفات الزراعية التي تم تدويرها 1.5 مليون طن موزعة علي المحافظات القليوبية، كفرالشيخ، الغربية، البحيرة بنسبة تدوير بلغت 100% لكل محافظة، ومحافظتي الشرقية والدقهلية بنسب تدوير (96.7%,62.6%) علي التوالي من إجمالي كمية المخلفات التي تم تجميعها علي مستوي كل محافظة .