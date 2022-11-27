شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 12862 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 2237 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 15516 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 5299 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 2555 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 3689 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3508 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما: الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول.

أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، بيع المساهم REGIONAL INVESTMENT HOLDING، عدد 6.9 مليون سهم بسعر 0.158 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 10.56% إلى 8.5952%.

أعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، ابن سينا فارما، شراء الأولى 2.2 مليون سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، تمثل نسبة 0.07% من أسهم الشركة، شراء الثانية 50 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.71% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 900 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، النعيم القابضة للاستثمارات، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العربية لإدارة وتطوير الأصول، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 776 ألف سهم، 16.3 ألف سهم، 7.1 مليون سهم، 1.9 مليون سهم، 500 ألف سهم، 10.6 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 18.1 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الأهلي للتنمية والاستثمار، 776 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر قالت الشركة العامة لصوامع التخزين، إنها بصدد توقيع اتفاقية لتأسيس شركة تعمل في مجال إنشاء وإدارة الصوامع والهناجر والتخزين تحت اسم شركة أرض مصر للصوامع والتخزين برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، على أن يكون المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه بنسب مشاركة كالآتي: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 45%، والبنك الزراعي المصري 40%، والشركة العامة للصوامع والتخزين 15%.