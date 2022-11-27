قفزة جديدة بأسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

قفزت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث زاد الجرام 8 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 959 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1233 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 1438 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1643 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 11504 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميا قد سجل في ختام تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1755 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.02%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.