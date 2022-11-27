شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة 26 من معرض Cairo ICT بحضور وزيرى التموين والتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم الأحد فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT ، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة شركات محلية وعالمية ومسؤولين من كبار قادة شركات التكنولوجيا العملاقة حول العالم وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

تشهد دورة العام الجاري إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة مصاحبة، حيث يعقد وللمرة الأولى في دورة هذا العام مؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويفتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يضم المعرض النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX، والنسخة الثامنة من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الأمن والسلامة العامة DSS، والنسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

كما تشهد الفعاليات، النسخة الأولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا التأمين INSURETECH والنسخة السابعة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار Startup Africa والتي ستقام تحت مظلة النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية.

ويلقى Cairo ICT 2022 الضوء على مجموعة من الموضوعات الحيوية بشكل خاص، تتضمن الأمن السيبراني، والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات مراكز البيانات الحديثة، وتدشين حقبة جديدة من التحول الرقمي، والتحول الرقمي العالمي للحكومات، واستعراض مدى استجابة شركات الاتصالات ومشغلي الشبكات لاحتياجات الجيل الخامس 5G.

كما يركز Cairo ICT على عدد من المحاور الرئيسية مثل التحول التقني في خدمات القطاع العام، وتأثير الحوسبة السحابية على تطوير هذه الخدمات، والنظم الأيكولوجية للحكومات الإفريقية، والسيطرة على التهديدات السيبرانية في القطاع العام من خلال استراتيجيات متماسكة، وأحدث تقنيات التعليم الرقمي وسبل دمج الروبوتات والذكاء الاصطناعي في خدمات ومؤسسات القطاع العام، والجيل الخامس وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى المبادرات الرقمية للحكومات الذكية وغيرها من المحاور.

وتعقد دورة العام الحالي بعد ربع قرن من الدورات المتتالية لتؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم حدث للإعلان عن أبرز الاتفاقيات والصفقات بين كبار شركاء التكنولوجيا في مصر والمنطقة، وفرصة استثنائية للتعريف بأبرز الشركات الناشئة والواعدة التي تقدم ابتكارات إبداعية.